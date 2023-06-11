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Стивенсон стал третьим игроком «Вегаса», забросившим 10 шайб в этом плей-офф НХЛ

Стивенсон стал третьим игроком «Вегаса», забросившим 10 шайб в этом плей-офф НХЛ
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В Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» проходил четвёртый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» встречалась с «Вегас Голден Найтс». Игра завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В самом начале первого периода счёт в матче открыл форвард гостей Чандлер Стивенсон. В середине второго периода нападающий сумел отличиться ещё раз, записав в свой актив дубль. Таким образом Стивенсон стал третьим игроком «Вегаса», забросившим 10 шайб в этом плей-офф НХЛ.

Лучшим снайпером «золотых рыцарей» в нынешнем розыгрыша Кубка Стэнли является канадский нападающий Джонатан Маршессо (13). Второе место занимает шведский форвард Вильям Карлссон, сегодня забросивший 11-ю шайбу и ставший автором победного гола в матче.

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