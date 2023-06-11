Сергей Бобровский совершил классный сейв в концовке матча с «Вегасом»

В Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» проходил четвёртый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» встречалась с «Вегас Голден Найтс». Игра завершилась победой гостей со счётом 3:2.
За три с лишним минуты до окончания встречи российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отметился классным спасением. Канадский форвард «Голден Найтс» Джонатан Маршессо выиграл борьбу за шайбу в центре площадки, выбежал один в один и нанёс хлёсткий бросок по воротам «Флориды», однако Бобровский отразил удар щитком.
На данный момент счёт в серии игр между командами 3-1 в пользу «Вегаса». В случае победы в любом из следующих матчей «Голден Найтс» станут обладателями Кубка Стэнли-2023. Ближайшая встреча состоится в среду, 14 июня, начало — в 3:00 мск.
- 11 июня 2023
-
08:40
-
08:30
-
08:20
-
08:00
-
07:31
-
07:00
-
06:45
-
06:21
-
06:13
-
06:12
-
06:01
-
05:51
-
05:41
- 10 июня 2023
-
23:47
-
23:24
-
23:06
-
22:40
-
22:21
-
22:00
-
21:37
-
21:20
-
21:02
-
20:36
-
20:12
-
19:48
-
19:36
-
19:08
-
18:44
-
18:31
-
18:14
-
17:51
-
17:38
-
17:27
-
17:18
-
17:06