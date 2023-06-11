Сергей Бобровский совершил классный сейв в концовке матча с «Вегасом»

В Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» проходил четвёртый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» встречалась с «Вегас Голден Найтс». Игра завершилась победой гостей со счётом 3:2.

За три с лишним минуты до окончания встречи российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отметился классным спасением. Канадский форвард «Голден Найтс» Джонатан Маршессо выиграл борьбу за шайбу в центре площадки, выбежал один в один и нанёс хлёсткий бросок по воротам «Флориды», однако Бобровский отразил удар щитком.

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На данный момент счёт в серии игр между командами 3-1 в пользу «Вегаса». В случае победы в любом из следующих матчей «Голден Найтс» станут обладателями Кубка Стэнли-2023. Ближайшая встреча состоится в среду, 14 июня, начало — в 3:00 мск.