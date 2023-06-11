Ткачук вышел на второе место в истории НХЛ по штрафу в финальной серии Кубка Стэнли

В Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» проходил четвёртый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» встречалась с «Вегас Голден Найтс». Игра завершилась победой гостей со счётом 3:2.
После окончания матча между хоккеистами обеих команд случилась массовая потасовка. До полноценной драки дело не дошло, в ситуацию вмешались арбитры. Потасовка сопровождалась выбросом со стороны болельщиков на лёд различных предметов.
По итогам инцидента главные арбитры встречи Вес Макколи и Стив Козари выписали серию удалений. Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук заработал 14 (2+2+10) минут штрафного времени, его одноклубник защитник Брэндон Монтур — 12 (2+10), а голкипер «Вегаса» Эдин Хилл получил 2 минуты.
25-летний Ткачук стал вторым игроком в истории НХЛ, достигшим отметки в 50 штрафных минут в финальной серии сезона. Ранее Мэттью получил 14 минут штрафа в первой игре финала и ещё 22 минуты во второй. Сегодня он вышел на второе место в истории НХЛ по штрафу в финальной серии Кубка Стэнли, превзойдя результат Криса Нилана (49 минут в 1986 году). Рекорд принадлежит выступавшему за «Филадельфию Флайерз» Мэлу Бриджмэну (53 минуты в 1980 году).
- 11 июня 2023
-
08:20
-
08:00
-
07:31
-
07:00
-
06:45
-
06:21
-
06:13
-
06:12
-
06:01
-
05:51
-
05:41
- 10 июня 2023
-
23:47
-
23:24
-
23:06
-
22:40
-
22:21
-
22:00
-
21:37
-
21:20
-
21:02
-
20:36
-
20:12
-
19:48
-
19:36
-
19:08
-
18:44
-
18:31
-
18:14
-
17:51
-
17:38
-
17:27
-
17:18
-
17:06
-
16:45
-
16:30