«Постарался помочь своим ребятам». Вратарь «Вегаса» — об участии в драке в конце матча

Вратарь «Вегаса» Эдин Хилл поделился эмоциями от участия в потасовке сразу после сирены четвёртого матча финала Кубка Стэнли с «Вегасом» (3:2). По итогам заварухи вратарь получил две минуты за неспортивное поведение.

«Я почувствовал, как с меня сорвали шлем, а у соперника на льду было шесть человек, а у нас было четверо, так что я постарался немного помочь моим партнёрам по команде. Я не знаю, действительно ли это сообщение от соперника на следующую игру. Мы просто будем готовиться к пятому матчу серии», — цитирует Хилла пресс-служба лиги.

«Вегас» одержал победу со счётом 3:2 и оторвался в серии 3-1. Следующая игра финала пройдёт на площадке «Голден Найтс» 14 июня.