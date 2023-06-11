«Постарался помочь своим ребятам». Вратарь «Вегаса» — об участии в драке в конце матча
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Вратарь «Вегаса» Эдин Хилл поделился эмоциями от участия в потасовке сразу после сирены четвёртого матча финала Кубка Стэнли с «Вегасом» (3:2). По итогам заварухи вратарь получил две минуты за неспортивное поведение.
«Я почувствовал, как с меня сорвали шлем, а у соперника на льду было шесть человек, а у нас было четверо, так что я постарался немного помочь моим партнёрам по команде. Я не знаю, действительно ли это сообщение от соперника на следующую игру. Мы просто будем готовиться к пятому матчу серии», — цитирует Хилла пресс-служба лиги.
«Вегас» одержал победу со счётом 3:2 и оторвался в серии 3-1. Следующая игра финала пройдёт на площадке «Голден Найтс» 14 июня.
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