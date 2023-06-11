«Не хватило пары секунд до чуда». Ткачук о поражении в четвёртом матче финала Кубка Стэнли

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук прокомментировал поражение в четвёртом матче финала Кубка Стэнли с «Вегасом» (2:3). «Пантерз» отчаянно пытались отыграться в концовке матча, сирена застала их в атаке, после которой произошла массовая драка, по итогам которой Ткачук получил 14 штрафных минут.
«Сирена прозвучала в тот момент, когда я и Беннет добивали шайбу с пятачка. Ещё бы пара секунд, и кто знает, что могло бы произойти. Просто попытались сравнять счёт в концовке матча и сотворить чудо, возможно, нам не хватило всего пары секунд.
Теперь нам нужно отправиться в Вегас, выиграть одну игру и вернуть серию во Флориду. То же самое мы проходили в серии с «Бостоном». Мы просто хотели вернуться во Флориду тогда и собираемся сделать то же самое сейчас», — цитирует Ткачука пресс-служба лиги.
Пятый матч финала Кубка Стэнли пройдёт на площадке «Вегаса» в ночь на 14 июня. Матч начнётся в 3:00 мск.
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