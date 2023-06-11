«Они забили больше голов, чем мы». Морис — о причинах счёта 1-3 в финале Кубка Стэнли

Главный тренер «Флориды» Пол Морис подвёл итоги четвёртого матча финала Кубка Стэнли с «Вегасом» (2:3). После этого матча «Пантерз» поставили себя на грань поражения, уступая со счётом 1-3 в серии.

«Я считаю, что мы показываем свой лучший хоккей в самой трудной ситуации. Всё, что мы хотим сделать, это вернуть эту серию во Флориду. Просто вернуть эту серию домой и дать нашим фанатам ещё раз взглянуть на нас. Мы обязательно будем вспоминать историю, напоминая об уровне энергии, который мы привнесли в пятый матч серии с «Бостоном».

В чём главная причина того, что мы уступаем в серии со счётом 1-3? Соперник забивает больше голов, чем мы», — цитирует Мориса пресс-служба НХЛ.

«Вегас» забросил 17 шайб за четыре игры финала, тогда как «Флорида» забила лишь девять голов. Пятый матч финала Кубка Стэнли пройдёт на площадке «Вегаса» в ночь на 14 июня. Матч начнётся в 3:00 мск.