«Мы уже были в таком положении». Бобровский — об 1-3 в финале Кубка Стэнли с «Вегасом»
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Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский высказался после поражения в четвёртом матче финала Кубка Стэнли с «Вегасом» (2:3). «Пантерз» теперь уступают в серии со счётом 1-3.
«Наш капитан Барков был великолепен, он ведёт команду за собой. Все ребята в команде сражались и тяжело бились на площадке. Это был хороший матч.
Конечно, сегодня мы бы хотели оказаться по другую сторону результата матча. Но есть что есть, мы двигаемся дальше. Мы уже были в таком положении. Всё сводится к тому, что нужно играть момент за моментом, период за периодом», — цитирует Бобровского пресс-служба лиги.
Бобровский в прошедшем матче отразил 28 из 31 броска по воротам. Пятый матч финала Кубка Стэнли пройдёт на площадке «Вегаса» в ночь на 14 июня. Матч начнётся в 3:00 мск.
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