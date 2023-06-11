«Мы уже были в таком положении». Бобровский — об 1-3 в финале Кубка Стэнли с «Вегасом»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский высказался после поражения в четвёртом матче финала Кубка Стэнли с «Вегасом» (2:3). «Пантерз» теперь уступают в серии со счётом 1-3.

«Наш капитан Барков был великолепен, он ведёт команду за собой. Все ребята в команде сражались и тяжело бились на площадке. Это был хороший матч.

Конечно, сегодня мы бы хотели оказаться по другую сторону результата матча. Но есть что есть, мы двигаемся дальше. Мы уже были в таком положении. Всё сводится к тому, что нужно играть момент за моментом, период за периодом», — цитирует Бобровского пресс-служба лиги.

Бобровский в прошедшем матче отразил 28 из 31 броска по воротам. Пятый матч финала Кубка Стэнли пройдёт на площадке «Вегаса» в ночь на 14 июня. Матч начнётся в 3:00 мск.