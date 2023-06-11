Нападающий «Вегаса»: мы играем лучше «Флориды» уже в четвёртом матче подряд

Нападающий «Вегаса» Райлли Смит считает, что «Голден Найтс» выглядели сильнее во всех четырёх матчах финала Кубка Стэнли с «Флоридой». После победы в четвёртом матче со счётом 3:2 хоккеисты «Вегаса» находятся в шаге от завоевания трофея, ведя 3-1 в серии.

«Я думаю, что все 60 минут матча мы были быстрее соперника. Думаю, что мы создали гораздо больше голевых шансов. Их вратарь сделал несколько важных спасений и сохранял интригу в матче, но, знаете, я думаю, что это уже четвёртая игра подряд, в которой мы их переигрываем», – цитирует Смита пресс-служба лиги.

Пятый матч финала Кубка Стэнли пройдёт на площадке «Вегаса» в ночь на 14 июня. Матч начнётся в 3:00 мск.