Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Вегаса»: мы играем лучше «Флориды» уже в четвёртом матче подряд

Нападающий «Вегаса»: мы играем лучше «Флориды» уже в четвёртом матче подряд
Комментарии

Нападающий «Вегаса» Райлли Смит считает, что «Голден Найтс» выглядели сильнее во всех четырёх матчах финала Кубка Стэнли с «Флоридой». После победы в четвёртом матче со счётом 3:2 хоккеисты «Вегаса» находятся в шаге от завоевания трофея, ведя 3-1 в серии.

«Я думаю, что все 60 минут матча мы были быстрее соперника. Думаю, что мы создали гораздо больше голевых шансов. Их вратарь сделал несколько важных спасений и сохранял интригу в матче, но, знаете, я думаю, что это уже четвёртая игра подряд, в которой мы их переигрываем», – цитирует Смита пресс-служба лиги.

Пятый матч финала Кубка Стэнли пройдёт на площадке «Вегаса» в ночь на 14 июня. Матч начнётся в 3:00 мск.

Материалы по теме
Три притопа, три прихлопа. «Вегас» придумал, как расколдовать Бобровского
Три притопа, три прихлопа. «Вегас» придумал, как расколдовать Бобровского
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023