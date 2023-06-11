Капитан «Вегаса»: будем играть следующую игру так, как будто она первая в серии

Капитан «Вегаса» Марк Стоун подвёл итоги четвёртого матча финала Кубка Стэнли с «Флоридой» (3:2). «Голден Найтс» теперь находятся в одной победе от завоевания трофея, ведя в серии со счётом 3-1.
«Мы понимаем масштабы ситуации, в которой находимся, но мы собираемся вернуться домой и вести игру так, как если бы она была для нас первой в серии. В плане настроя мы ничего не поменяем. Я уверен, что мы внесём небольшие коррективы в нашу игру, но мы хотим продолжать играть в свой хоккей и быть готовыми к следующей игре серии», — цитирует Стоуна пресс-служба лиги.
Напомним, «Вегас» во второй раз в своей истории играет в финале Кубка Стэнли, но ещё ни разу не становился обладателем трофея. Пятый матч финала Кубка Стэнли пройдёт на площадке «Вегаса» в ночь на 14 июня. Матч начнётся в 3:00 мск.
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