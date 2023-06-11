«Чудес не бывает». Сушинский — о том, почему Хартли не возглавил «Авангард»

Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский предположил, насколько реально, что омский клуб по ходу следующего сезона пригласит на должность главного тренера Боба Хартли. Канадский специалист уже выигрывал с омским клубом Кубок Гагарина в 2021 году и, по слухам, являлся одним из претендентов на должность главного тренера клуба в текущее межсезонье.

«Естественно, я не верю в такие предположения. Во-первых, потому, что Хартли всё же строит не частный дом, а большой дом для сдачи в аренду – это его совместный бизнес с друзьями. И работы там очень много, думаю, что до весны строительство ещё не закончится.

А во-вторых, что можно успеть сделать, если приехать в команду в конце регулярного чемпионата, чему научить игроков? Тем более состав у «Авангарда» серьёзно изменился, с тех пор, как Хартли работал там, тех, кто знает его требования, совсем немного. А система этого тренера подразумевает работу с межсезонья. В общем, чудес не бывает!» — цитирует Сушинского Betonmobile.ru.

«Авангард» в межсезонье решил продлить контракт с главным тренером Михаилом Кравецом. Под его руководством команда дошла до финала Восточной конференции Кубка Гагарина, в котором уступила «Ак Барсу» в пяти матчах.