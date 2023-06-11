Дементьев: «Флориде» будет сложно сравнять счёт в финальной серии с «Вегасом»

Хоккейный агент Алексей Дементьев подвёл итоги четвёртой игры финала Кубка Стэнли, в котором «Вегас» обыграл «Флориду» со счётом 3:2 и повёл в серии 3-1. Эксперт оценил шансы «Пантерз» завоевать трофей.
«Очень важная победа «Вегаса» в гостях, которая даёт теперь возможность при своих зрителях поднять Кубок Стэнли у себя над головой. Шикарно сыграла команда в этом матче и сделала определённые выводы после прошлого поражения. Возможно, «Флориде» не хватило удачи в завершении моментов, хладнокровия и уверенности. Нервная была игра, но великолепно сыграл вратарь. Эдин Хилл установил рекорд, выиграв десять матчей в плей-офф, не сыграв ни разу в первом раунде. Это серьёзное и интересное достижение. Хилл является большой частью успеха команды из Лас-Вегаса.
«Флорида» ещё имеет шансы сравнять счёт в серии? Гипотетически и теоретически да, но будет сделать это очень сложно. «Вегас» набрал ход, и это очень ровная команда, в которой каждое звено может додавить соперника, и ещё поймал свою игру вратарь. Всё это говорит о больших шансах «Вегаса» на успех», — цитирует Дементьева «РБ Спорт».
Пятый матч финала Кубка Стэнли пройдёт на площадке «Вегаса» в ночь на 14 июня. Матч начнётся в 3:00 мск.
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