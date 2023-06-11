Бедард занял второе место по подтягиваниям на преддрафтовых тестах

В Баффало прошли преддрафтовые тесты, в которых участвующие в драфте молодые хоккеисты проходили ряд испытаний, показывающих их текущую физическую форму. Всего в тестировании принимали участие 100 молодых хоккеистов в четырёх различных категориях.

По общему результату тестов фаворит драфта НХЛ-2023 Коннор Бедард вошёл в первые 25 мест. Его лучшим результатом стало второе место по подтягиваниям (14 подтягиваний подряд). Он разделил второе место с защитником Кэмероном Алленом, нападающим Дэнни Нельсоном и форвардом Брэдли Надо. Нападающий Ник Лэндис стал первым с 15 подтягиваниями подряд.

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Отметим, что Макдэвид в своё время на этих же тестах выполнил девять подтягиваний, из которых в зачёт пошли только шесть. В тесте на выносливость, в котормо нужно крутить педали на велотренажёре с кислородной маской Бедард продержался 12 минут.

Напомним, церемония драфта НХЛ — 2023 состоится с 28 по 29 июня 2023 года в Нэшвилле.