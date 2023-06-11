Коваленко: в Европе политика съедает спорт, вот где позорище! Европа от этого и пострадает

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко отметил критику европейских СМИ бывшего президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля и заявил, что бывшие европейские клубы КХЛ созданы искуственно.

«Больно смотреть за тем, как в последнее время клюют бывшего президента ИИХФ Рене Фазеля. И все из-за того, что он одинаково относился к России и другим странам, не вел дискриминации по отношению к КХЛ, не пускал в хоккей политику. Сегодня Фазелю не позавидуешь. Откуда-то вылез его бывший пресс-атташе Шемберг, он стал Гашеком-2 и в своих интервью топчет Фазеля, КХЛ и Россию. Обвиняет нашу Лигу в том, что она загубила свои европейские клубы. Странно, что в этой ситуации молчит КХЛ.

У бывших европейских клубов КХЛ, например, «Лева» и «Йокерита», действительно проблемы? Так они созданы искусственно, с политическими целями — в качестве наказания за вступление в КХЛ. Благодаря тому же «Йокериту» сборная Финляндии выиграла Олимпиаду в Пекине, но сегодня этому клубу не позволяют заявиться в чемпионате Финляндии. Примерно такие же проблемы у «Лева» и «Слована».

В России делается всё возможное, чтобы разделить спорт и политику. И, наоборот, в Европе политика съедает хоккей, да и весь спорт. Вот где позорище! Не сомневаюсь, что рано или поздно именно Европа от этого и пострадает. А Россия, наоборот, вернётся на новые позиции», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.ru.

Ранее Коваленко заявил, что в США и Канаде в спорте нет особого отношения к русским, в отличие от Европы и вспомнил свой опыт выступления в НХЛ.