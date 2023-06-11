Генменеджер «Аризоны» — о драфте НХЛ: это большая возможность для нас

Генеральный менеджер «Аризоны» Билл Армстронг поделился ожиданиями от предстоящего драфта НХЛ и сообщил, что на данный момент клуб планирует использовать оба выбора в первом раунде.

«Это отличная возможность для нас улучшить наш состав. На этом драфте есть то, что нам нужно. Просто расслабьтесь, будьте готовы и ожидайте неожиданного. Ты никогда не знаешь, что ожидает тебя.

Я думаю, что с количеством пиков, которые у нас есть на предстоящих драфтах, мы можем внести большой вклад в развитие клуба. Мы рассматриваем различные варианты», – цитирует Армстронга пресс-слуба лиги.

В дополнение к двум выборам в первом раунде драфта-2023 у «Аризоны» есть один выбор во втором раунде, четыре драфт-пика в третьем раунде, а также восемь выборов в трёх первых раундах драфта НХЛ 2024 года.