Генменеджер «Аризоны» — о драфте НХЛ: это большая возможность для нас

Генеральный менеджер «Аризоны» Билл Армстронг поделился ожиданиями от предстоящего драфта НХЛ и сообщил, что на данный момент клуб планирует использовать оба выбора в первом раунде.
«Это отличная возможность для нас улучшить наш состав. На этом драфте есть то, что нам нужно. Просто расслабьтесь, будьте готовы и ожидайте неожиданного. Ты никогда не знаешь, что ожидает тебя.
Я думаю, что с количеством пиков, которые у нас есть на предстоящих драфтах, мы можем внести большой вклад в развитие клуба. Мы рассматриваем различные варианты», – цитирует Армстронга пресс-слуба лиги.
В дополнение к двум выборам в первом раунде драфта-2023 у «Аризоны» есть один выбор во втором раунде, четыре драфт-пика в третьем раунде, а также восемь выборов в трёх первых раундах драфта НХЛ 2024 года.
- 11 июня 2023
-
15:45
-
15:20
-
14:55
-
14:45
-
14:35
-
14:15
-
14:00
-
13:40
-
13:15
-
12:45
-
12:25
-
12:00
-
11:35
-
11:12
-
10:40
-
10:30
-
09:55
-
09:30
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:50
-
08:40
-
08:30
-
08:20
-
08:00
-
07:31
-
07:00
-
06:45
-
06:21
-
06:13
-
06:12
-
06:01
-
05:51
-
05:41