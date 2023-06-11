Жена Яшкина: им в прошлом году интересовался «Ак Барс». Почему выбрал СКА? Спросите у него

Надежда Яшкина, жена нападающего «Ак Барса» Дмитрия Яшкина, рассказала о переходе мужа в казанский клуб. Также девушка ответила на вопрос об информации по переходу хоккеиста, которую выкладывала в личных социальных сетях, и подтвердила, что «Ак Барс» уже давно интересовался нападающим.
«Я не сообщала информацию о переходе в конкретный клуб, говорила только о том, что пока он ведёт переговоры. Эта информация открыта, об этом также сообщал его агент за пару дней до меня, об этом писали в открытых источниках. Ничего нового я не сообщала, да и сообщать было нечего. В тот момент действительно шли переговоры.
Ещё в прошлом году была информация, что «Ак Барс» активно интересовался Яшкиным и хотел его приобрести? Да, им интересовался «Ак Барс». Почему он выбрал СКА? Лучше спросить у него», — приводит слова Яшкиной «Татар-информ».
Напомним, нападающий завершил сезон-2022/2023 КХЛ в статусе лучшего бомбардира и снайпера регулярного чемпионата. Яшкин — четвёртый игрок, больше одного раза выигрывавший приз самому ценному хоккеисту регулярного чемпионата. В завершившемся сезоне форвард записал на свой счёт 62 (40+22) балла в 67 матчах.
- 11 июня 2023
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