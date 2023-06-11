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Журналист о массовой драке: сможет ли «Флорида» когда-нибудь просто проиграть матч мирно?

Североамериканский журналист Дрю Ливингстоун на своей странице в «Твиттере» прокомментировал массовую драку в конце четвёртой встречи финальной серии Кубка Стэнли между «Флоридой Пантерз» и «Вегас Голден Найтс» (3-1). Под занавес матча игроки «пантер» и «рыцарей» устроили потасовку. Это не первый случай в ходе серии, когда встреча завершается дракой.

«Смогут ли «пантеры» когда-нибудь просто проиграть матч мирно?» — говорится в сообщении.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале Sportsnet. Права на видео принадлежат Rogers Media Inc.

Отметим, что по итогам инцидента главные арбитры встречи Вес Макколи и Стив Козари выписали серию удалений. Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук заработал 14 (2+2+10) минут штрафного времени, его одноклубник защитник Брэндон Монтур — 12 (2+10), а голкипер «Вегаса» Эдин Хилл получил 2 минуты.