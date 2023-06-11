ХК ЦСКА поздравил футбольных армейцев с завоеванием Кубка России

Пресс-служба ХК ЦСКА в официальном телеграм-канале поздравила футбольных армейцев с завоеванием Кубка России. В матче Суперфинала Фонбет Кубка России, прошедшем на стадионе «Лужники» в Москве, ЦСКА одержал победу в серии пенальти. Основное время завершилось со счётом 1:1, а послематчевая серия — 6:5.

«С победой, армейцы! Кубок наш!» — говорится в сообщении.

Напомним, счёт в первом тайме открыл форвард ЦСКА Фёдор Чалов, точно исполнивший одиннадцатиметровый удар. Пенальти заработал Константин Кучаев, на котором в своей штрафной нарушил правила нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун. В начале второго тайма, на 51-й минуте, Джон Кордоба восстановил равновесие, замкнув фланговую подачу.

ЦСКА также выиграл серебро чемпионата России по футболу.