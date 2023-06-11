Жена Яшкина рассказала, как СКА помог Дмитрию восстановиться после тяжёлой травмы

Надежда Яшкина, жена нападающего «Ак Барса» Дмитрия Яшкина, вспомнила тяжёлую травму хоккеиста, процесс восстановления. Кроме того, девушка рассказала, как форвард привыкал к Континентальной хоккейной лиге после повреждения, полученного в НХЛ.

«Насколько сложно было Дмитрию заново адаптироваться к реалиям КХЛ в прошлом сезоне после тяжёлой травмы в НХЛ? Травма действительно была тяжёлой, но такой сильный человек, как Дима, умеет мужественно проходить сложные моменты. Он удивил докторов, коллег по команде, да и всех близких скоростью восстановления после такой травмы. Он работал каждый день через боль, делал всё, что от него зависело, и даже больше. Я в который раз с восхищением смотрела на этого сильного человека и не сомневалась в том, что он справится и будет ещё лучше, чем был. Он был полностью готов к сезону, адаптация прошла легко. СКА — отличный клуб с очень хорошими условиями. Они делают всё для комфорта игроков, поэтому сложностей быть не могло.

Как я его поддерживала в период тяжёлой травмы? На тот момент я сама переживала тяжёлую потерю и даже не одну. Так вышло, что судьба ударила нас обоих, с разницей в пару дней. Мне самой нужна была поддержка, поэтому было принято решение, что я лечу домой, а к нему прилетела его мама, она массажист и умеет лечить. Спасибо ей, что ежедневно делала ему массажи, помогла с реабилитацией, а я была на связи и прилетела, когда смогла утрясти свои сложности», — приводит слова Яшкиной «Татар-информ».

Напомним, чешский форвард, выступая за СКА, в сезоне-2022/2023 стал лучшим бомбардиром и снайпером регулярки Континентальной хоккейной лиги. Яшкин стал самым ценным хоккеистом регулярного чемпионата. В минувшем сезоне Дмитрий набрал 62 (40+22) результативных очка в 67 встречах.