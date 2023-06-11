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Жена Яшкина рассказала, как СКА помог Дмитрию восстановиться после тяжёлой травмы

Жена Яшкина рассказала, как СКА помог Дмитрию восстановиться после тяжёлой травмы
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Надежда Яшкина, жена нападающего «Ак Барса» Дмитрия Яшкина, вспомнила тяжёлую травму хоккеиста, процесс восстановления. Кроме того, девушка рассказала, как форвард привыкал к Континентальной хоккейной лиге после повреждения, полученного в НХЛ.

«Насколько сложно было Дмитрию заново адаптироваться к реалиям КХЛ в прошлом сезоне после тяжёлой травмы в НХЛ? Травма действительно была тяжёлой, но такой сильный человек, как Дима, умеет мужественно проходить сложные моменты. Он удивил докторов, коллег по команде, да и всех близких скоростью восстановления после такой травмы. Он работал каждый день через боль, делал всё, что от него зависело, и даже больше. Я в который раз с восхищением смотрела на этого сильного человека и не сомневалась в том, что он справится и будет ещё лучше, чем был. Он был полностью готов к сезону, адаптация прошла легко. СКА — отличный клуб с очень хорошими условиями. Они делают всё для комфорта игроков, поэтому сложностей быть не могло.

Как я его поддерживала в период тяжёлой травмы? На тот момент я сама переживала тяжёлую потерю и даже не одну. Так вышло, что судьба ударила нас обоих, с разницей в пару дней. Мне самой нужна была поддержка, поэтому было принято решение, что я лечу домой, а к нему прилетела его мама, она массажист и умеет лечить. Спасибо ей, что ежедневно делала ему массажи, помогла с реабилитацией, а я была на связи и прилетела, когда смогла утрясти свои сложности», — приводит слова Яшкиной «Татар-информ».

Напомним, чешский форвард, выступая за СКА, в сезоне-2022/2023 стал лучшим бомбардиром и снайпером регулярки Континентальной хоккейной лиги. Яшкин стал самым ценным хоккеистом регулярного чемпионата. В минувшем сезоне Дмитрий набрал 62 (40+22) результативных очка в 67 встречах.

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