Журналист из США — о бросании мусора: ого! Позорное поведение болельщиков «Флориды»

Североамериканский журналист Саад Юсуф на своей странице в «Твиттере» прокомментировал поведение болельщиков «Флориды Пантерз» после четвёртого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс». Фанаты, недовольные поражением «пантер», по завершении встречи закидали лёд домашней арены мусором.
«Ого! Позорное поведение болельщиков «Пантерз», бросающих мусор на лёд. Неприемлемо», — говорится в сообщении.
Напомним, в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» проходил четвёртый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» встречалась с «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2. После окончания матча между хоккеистами обеих команд случилась массовая потасовка. До полноценной драки дело не дошло, в ситуацию вмешались арбитры. Потасовка сопровождалась выбросом со стороны болельщиков на лёд различных предметов.
- 11 июня 2023
-
21:02
-
20:55
-
20:30
-
20:18
-
19:56
-
19:25
-
18:58
-
18:38
-
18:16
-
17:53
-
17:26
-
16:59
-
16:32
-
15:45
-
15:20
-
14:55
-
14:45
-
14:35
-
14:15
-
14:00
-
13:40
-
13:15
-
12:45
-
12:25
-
12:00
-
11:35
-
11:12
-
10:40
-
10:30
-
09:55
-
09:30
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:50