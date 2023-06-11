Журналист из США — о бросании мусора: ого! Позорное поведение болельщиков «Флориды»

Североамериканский журналист Саад Юсуф на своей странице в «Твиттере» прокомментировал поведение болельщиков «Флориды Пантерз» после четвёртого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс». Фанаты, недовольные поражением «пантер», по завершении встречи закидали лёд домашней арены мусором.

«Ого! Позорное поведение болельщиков «Пантерз», бросающих мусор на лёд. Неприемлемо», — говорится в сообщении.

Напомним, в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» проходил четвёртый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» встречалась с «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2. После окончания матча между хоккеистами обеих команд случилась массовая потасовка. До полноценной драки дело не дошло, в ситуацию вмешались арбитры. Потасовка сопровождалась выбросом со стороны болельщиков на лёд различных предметов.