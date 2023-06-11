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НХЛ: мужество Могильного бежать из Советского Союза было очень важным

НХЛ: мужество Могильного бежать из Советского Союза было очень важным
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Журналист официального сайта НХЛ Адам Кимельман прокомментировал попадание нападающего Александра Могильного в топ-31 лучших выборов драфта за всю историю лиги. Хоккеист занял 31-е место.

«Каким бы великим игроком ни был Могильный, его мужество бежать из Советского Союза в то время, когда это могло стоить ему больше, чем просто его хоккейная карьера, было также важным. Его готовность воспользоваться этим шансом открыла дверь для нескольких высококлассных игроков, которые последовали за ним из СССР в НХЛ, подняв уровень мастерства лиги. Его способности мирового класса на льду были очевидны для всех, кто смотрел матчи, но Могильный в такой же степени заслуживает признания за его новаторскую храбрость», — приводит слова Кимельмана официальный сайт НХЛ.

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