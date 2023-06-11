Айкел: у тебя много вопросов, когда видишь финал Кубка Стэнли. Каково это — быть там?

Лидер и нападающий «Вегас Голден Найтс» Джек Айкел поделился мыслями о выходе в финал Кубка Стэнли.

«Мечтаю ли я? О, конечно. Это просто человеческая природа. Ты бы солгал, если бы, будучи хоккеистом и оказавшись в такой ситуации, сказал, что это не так. Трудно отвлечься от этого.

Я наблюдал, как «Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли? Я думаю, что когда ты смотришь на это как игрок, то хочешь оказаться в такой ситуации. У тебя в голове много вопросов, когда ты видишь это. Каково это — быть там?

Мои родители были на финальных матчах? Да, это было здорово. Одна из лучших частей в том, что они могут наслаждаться всем опытом. Они тоже прошли через всё это со мной. Они хотят видеть своего сына счастливым и там, где он хочет быть. Они знают всё, через что ты проходишь как игрок, нет никого ближе, чем родители. Они были со мной с тех пор, как я начал играть в хоккей. Конечная цель состоит в том, чтобы играть в плей-офф и в финале Кубка Стэнли. Я думаю, они просто рады за меня.

Я ограничил своё общение за пределами команды в основном своими родителями, девушкой, её семьёй и несколькими ближайшими друзьями. Честно говоря, люди относились с большим уважением. Я получаю много сообщений после матчей, получал много сообщений между раундами плей-офф, но по большей части люди довольно хорошие. Я стараюсь держать свой круг довольно узким», — приводит слова Айкела официальный сайт НХЛ.