Клубы НХЛ заинтересованы в форварде «Филадельфии»

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Скотт Лотон может продолжить карьеру в другой команде Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает sportsnet.ca.

«Филадельфия» меняет свою команду. У них будет много молодых хоккеистов, и рядом с ними нужны опытные игроки. В идеальной ситуации они бы хотели оставить Лотона, но если им сделают правильное предложение, то оно будет рассмотрено», — пишет инсайдер Эллиотт Фридман.

Соглашение Лотона с «Флайерз» рассчитано до окончания сезона-2025/2026. По нему он получает € 2,79 млн в год.

В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Лотон набрал 43 (18+25) очка в 78 матчах при показателе полезности «-9». Форвард был выбран «Флайерз» на драфте НХЛ — 2012 в первом раунде под общим 20-м номером.