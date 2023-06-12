Клубы НХЛ заинтересованы в форварде «Филадельфии»
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Нападающий «Филадельфии Флайерз» Скотт Лотон может продолжить карьеру в другой команде Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает sportsnet.ca.
«Филадельфия» меняет свою команду. У них будет много молодых хоккеистов, и рядом с ними нужны опытные игроки. В идеальной ситуации они бы хотели оставить Лотона, но если им сделают правильное предложение, то оно будет рассмотрено», — пишет инсайдер Эллиотт Фридман.
Соглашение Лотона с «Флайерз» рассчитано до окончания сезона-2025/2026. По нему он получает € 2,79 млн в год.
В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Лотон набрал 43 (18+25) очка в 78 матчах при показателе полезности «-9». Форвард был выбран «Флайерз» на драфте НХЛ — 2012 в первом раунде под общим 20-м номером.
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