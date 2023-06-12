Мэттью Ткачук вошёл в число худших игроков НХЛ по числу штрафа в одном плей-офф

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук в нынешнем розыгрыше плей-офф Кубка Стэнли заработал уже 74 минуты штрафа. Столько же и больше минут штрафа за один плей-офф было ещё у 40 хоккеистов, однако 25-летний Ткачук лучший в этом списке по набранным очкам 24 (11+13). Об этом сообщает Quant Hockey.
По 74 минуты за один плей-офф также набрали Крис Саймон, Уилли Плетт и Дуэйн Саттер. «Лучшим» по этому показателю является Крис Нилан, сумевший набрать за один розыгрыш Кубка Стэнли 141 минуту штрафа.
Отметим, что Ткачук стал вторым игроком в истории НХЛ, достигшим отметки в 50 штрафных минут в финальной серии сезона. Ранее Мэттью получил 14 минут штрафа в первой игре финала и ещё 22 минуты во второй. Сегодня он вышел на второе место в истории НХЛ по штрафу в финальной серии Кубка Стэнли, превзойдя результат Криса Нилана (49 минут в 1986 году). Рекорд принадлежит выступавшему за «Филадельфию Флайерз» Мэлу Бриджмэну (53 минуты в 1980 году).
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