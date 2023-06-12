18-летний Ягер не смог скрыть радость от беседы со Стивом Айзерманом

18-летний канадский нападающий Брэйден Ягер вспомнил собеседование с «Детройт Ред Уингз» во время тестов перед драфтом Национальной хоккейной лиги.
«Собеседования начались в понедельник, у меня их было вроде 22, и они все прошли в следующие пять дней. Отмечу, каким важным днём была среда. Я провёл сразу девять собеседований, включая «Детройт». Для меня это значимый момент, ведь на нём присутствовал Стив Айзерман. Ещё там были Крис Дрэйпер и Шон Хоркофф, но Айзерман — один из величайших хоккеистов в истории НХЛ. У меня получилось задать ему всего несколько вопросов, поэтому постарался узнать от такого парня, как он, наибольшее количество информации. Стив — один из самых выдающихся игроков, круто, что мне удалось поговорить с таким человеком», — приводит слова Ягера пресс-служба НХЛ на официальном сайте.
Отмечалось, что Ягера выберут в первом раунде драфта НХЛ — 2023.
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