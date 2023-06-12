«Нью-Джерси» собирается продлить контракт с форвардом
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Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Эрик Хаула, вероятно, продолжит карьеру в американской команде. «Дэвилз» уже провели предварительные переговоры с 32-летним финским хоккеистом для подписания нового соглашения. Об этом сообщает New Jersey Hockey Now.
Контракт Хаула с «Нью-Джерси» с кэпхитом € 2,21 млн рассчитан до конца текущего сезона. В минувшей кампании Хаула набрал 41 (14+27) очко в 80 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги при показателе полезности «+13». В плей-офф Кубка Стэнли у форварда 6 (4+2) очков в 12 матчах с показателем полезности «-6».
Эрик Хаула был выбран на драфте НХЛ — 2009 в седьмом раунде под общим 182-м номером. В 2014 году форвард выиграл серебряные медали чемпионата мира в составе сборной Финляндии.
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