Главный тренер СКА Роман Ротенберг в своём телеграм-канале выразил соболезнования в связи со смертью владельца футбольного клуба «Монца», бывшего премьер-министр Италии и экс-владельца «Милана» Сильвио Берлускони. Сегодня, 12 июня, опытный деятель ушёл из жизни, ему было 86 лет.

«Скорбные новости пришли из Милана. Сегодня на 87-м году жизни скончался бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Он был великим человеком и настоящим другом России. Берлускони — это целая эпоха в итальянской и европейской политике, на протяжении почти десяти лет он был премьер-министром страны, играл огромную роль в жизни своей страны и всегда стремился к взаимовыгодному сотрудничеству с другими государствами, в том числе и с Россией.

А ещё Берлускони очень любил спорт. Он пришёл в «Милан» в 1986 году и за 30 лет построил одну из величайших команд в истории. При Берлускони клуб пять раз выигрывал Лигу чемпионов, восемь раз — чемпионат Италии. Берлускони был настоящим чемпионом во всех начинаниях.

Покойтесь с миром, синьор Сильвио!" — говорится в сообщении.

Напомним, в апреле 2023 года СМИ опубликовали сведения, согласно которым у Берлускони была лейкемия. Политика госпитализировали из-за проблем с сердечно-сосудистой системой и дыхательной недостаточности, он был в отделении интенсивной терапии.