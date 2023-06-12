Роман Ротенберг выразил соболезнования в связи со смертью Сильвио Берлускони

Главный тренер СКА Роман Ротенберг в своём телеграм-канале выразил соболезнования в связи со смертью владельца футбольного клуба «Монца», бывшего премьер-министр Италии и экс-владельца «Милана» Сильвио Берлускони. Сегодня, 12 июня, опытный деятель ушёл из жизни, ему было 86 лет.
«Скорбные новости пришли из Милана. Сегодня на 87-м году жизни скончался бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Он был великим человеком и настоящим другом России. Берлускони — это целая эпоха в итальянской и европейской политике, на протяжении почти десяти лет он был премьер-министром страны, играл огромную роль в жизни своей страны и всегда стремился к взаимовыгодному сотрудничеству с другими государствами, в том числе и с Россией.
А ещё Берлускони очень любил спорт. Он пришёл в «Милан» в 1986 году и за 30 лет построил одну из величайших команд в истории. При Берлускони клуб пять раз выигрывал Лигу чемпионов, восемь раз — чемпионат Италии. Берлускони был настоящим чемпионом во всех начинаниях.
Покойтесь с миром, синьор Сильвио!" — говорится в сообщении.
Напомним, в апреле 2023 года СМИ опубликовали сведения, согласно которым у Берлускони была лейкемия. Политика госпитализировали из-за проблем с сердечно-сосудистой системой и дыхательной недостаточности, он был в отделении интенсивной терапии.
- 12 июня 2023
-
16:40
-
16:25
-
15:50
-
15:25
-
15:01
-
14:40
-
14:02
-
13:45
-
12:58
-
12:56
-
12:38
-
11:55
-
11:48
-
11:25
-
11:10
-
10:55
-
10:25
-
09:55
-
09:24
-
08:55
-
08:23
-
00:01
- 11 июня 2023
-
23:47
-
23:41
-
23:23
-
22:52
-
22:39
-
22:20
-
21:51
-
21:14
-
21:02
-
20:55
-
20:30
-
20:18
-
19:56