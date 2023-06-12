ESPN: Бобровский хорош, но он всего лишь один человек. Его оставляют на растерзание

Журналистка ESPN Кристен Шилтон прокомментировала выступление российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс».
«Бобровский делает своё дело.
Наблюдая в последнее время за Сергеем Бобровским, трудно не вспомнить пресс-конференцию Пола Мориса перед третьим матчем. Его попросили подтвердить, что Бобровский начнёт эту встречу в качестве основного вратаря после того, как голкипер показал жалкую игру и был резонно снят во втором матче. Морис буквально кивнул головой и посетовал на то, как Бобровский превратился из фаворита на «Конн Смайт» в игрока, чьё место в старте в матче финала под вопросом, в течение примерно 36 часов. Можно с уверенностью сказать, что Бобровский вернулся к своей прежней версии, совершив важнейшие сейвы, на которые «Флорида» полагалась на протяжении всего плей-офф.
Опасно, однако, то, как часто «пантеры» оставляют своего вратаря на растерзание. Это часто случалось в начале четвёртой встречи из-за хорошей игры «Вегаса» в переходных фазах и плохой реакции на это со стороны «Флориды». Да, Бобровский хорош, но он всего лишь один человек, и «Пантерз» не достигнут своей конечной цели, не оказав ему дополнительной помощи», — приводит слова Шилтона ESPN.
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