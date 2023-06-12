Аналитик TSN назвал преимущество Мичкова над Бедардом и рассказал, видит ли в Матвее риски

Аналитик TSN Крэйг Баттон поделился мнением о российском нападающем СКА Матвее Мичкове.

«У Матвея Мичкова есть поразительная атакующая способность. Он ищет момент, потом — бам! и наносит бросок. Он быстро, подобно молнии, распознает, когда появляется такой шанс. Думаю, что Коннор Бедард обладает лучший броском, более разнообразным. Но, на мой взгляд, Матвей чуть более хитёр.

Я не вижу риска в Мичкове. Российские игроки прибывают в НХЛ, мы наблюдаем, что такое происходит. Всё, что необходимо сделать, — подождать три года. Многим командам как раз не нужно торопиться с тем, чтобы добавить хоккеист в состав.

Если твоя команда знает, что спешить некуда, то через три года, когда Мичков приедет в НХЛ — ему будет 21 год, ему дадут контракт новичка, он станет элитным игроком, обладающим огромной ценностью», — приводит слова Баттона TSN.