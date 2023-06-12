Daily Faceoff: Овечкин был демоном забивания голов с момента прихода в НХЛ

Журналист Daily Faceoff Мэтт Ларкин объяснил попадание российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в топ-10 самых раскрученных, расхайпленных проспектов в истории НХЛ.
«Казалось, Овечкин был предназначен для величия с самого рождения, будучи ребёнком двух элитных спортсменов — в первую очередь своей матери, двукратной олимпийской чемпионки по баскетболу. Его превосходная способность забивать голы привлекла к нему внимание за много лет до того, как его задрафтовали. Предполагалось, что к 16 годам он станет лучшим выбором на драфте 2004 года. Команды пускали слюни из-за его потенциала до такой степени, что «Атланта Трэшерз» попыталась обойти правила и задрафтовать его в 2003 году, утверждая, что он достаточно взрослый, если исключить дни високосного года. Скауты были правы: он был демоном забивания голов с момента прихода в НХЛ. Поскольку во время локаута 2004/2005 года ему пришлось мариноваться лишний год, в сезоне-2005/2006 он был уже скорее мужчиной, чем мальчиком», — говорится в сообщении.
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