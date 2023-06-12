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«Калгари» объявил имя нового главного тренера команды

«Калгари» объявил имя нового главного тренера команды
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«Калгари Флэймз» на официальном сайте объявил о назначении нового тренера. Теперь командой будет руководить 47-летний специалист Райан Хаска.

Наставник стал 24-м главным тренером в истории «Калгари». Ранее Хаска девять сезонов трудился в системе «Флэймз».

Напомним, ранее «Калгари» разорвал контракт с опытным наставником Дэррилом Саттером. Соглашение действовало до 2025 года. 63-летний тренер возглавлял «Калгари» два года — с марта 2021-го. Сообщалось, что одним из претендентов является бывший главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан.

Хаска в последние пять сезонов был ассистентом главного тренера и отвечал за игру в меньшинстве (81,7% за этот период – шестой показатель в НХЛ). До этого он четыре сезона руководил фарм-клубом «Флэймз» в АХЛ.

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