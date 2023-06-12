«Калгари» объявил имя нового главного тренера команды
Поделиться
«Калгари Флэймз» на официальном сайте объявил о назначении нового тренера. Теперь командой будет руководить 47-летний специалист Райан Хаска.
Наставник стал 24-м главным тренером в истории «Калгари». Ранее Хаска девять сезонов трудился в системе «Флэймз».
Напомним, ранее «Калгари» разорвал контракт с опытным наставником Дэррилом Саттером. Соглашение действовало до 2025 года. 63-летний тренер возглавлял «Калгари» два года — с марта 2021-го. Сообщалось, что одним из претендентов является бывший главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан.
Хаска в последние пять сезонов был ассистентом главного тренера и отвечал за игру в меньшинстве (81,7% за этот период – шестой показатель в НХЛ). До этого он четыре сезона руководил фарм-клубом «Флэймз» в АХЛ.
Комментарии
- 12 июня 2023
-
21:20
-
20:53
-
20:47
-
20:28
-
19:59
-
19:36
-
18:54
-
18:19
-
17:58
-
17:35
-
17:14
-
16:40
-
16:25
-
15:50
-
15:25
-
15:01
-
14:40
-
14:02
-
13:45
-
12:58
-
12:56
-
12:38
-
11:55
-
11:48
-
11:25
-
11:10
-
10:55
-
10:25
-
09:55
-
09:24
-
08:55
-
08:23
-
00:01
- 11 июня 2023
-
23:47
-
23:41
Партнерский контент