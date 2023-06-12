«Вашингтон» может обменять партнёра Овечкина по звену

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон может покинуть команду, сообщает журналист Деннис Бернштейн на своей странице в «Твиттере».
Отмечается, что 29-летним канадцем интересуется «Лос-Анджелес Кингз».
Уилсон часто выходит в звене с российским капитаном «Кэпс» Александром Овечкиным. Контракт хоккеиста с кэпхитом $ 5,16 будет действовать до конца следующего сезона.
Напомним, канадский нападающий пропустил первую часть сезона из-за тяжёлой травмы. В итоге Уилсон принял участие в 33 встречах регулярного чемпионата, в которых забросил 13 шайб, отдал девять результативных передач и суммарно записал на свой счёт 22 (13+9) балла при показателе полезности «-13». Канадский нападающий выступает за «Вашингтон» уже десять лет — с сезона-2012/2013. Уилсон завоевал с командой Кубок Стэнли в 2018 году.
- 12 июня 2023
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