«Вашингтон» может обменять партнёра Овечкина по звену

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон может покинуть команду, сообщает журналист Деннис Бернштейн на своей странице в «Твиттере».

Отмечается, что 29-летним канадцем интересуется «Лос-Анджелес Кингз».

Уилсон часто выходит в звене с российским капитаном «Кэпс» Александром Овечкиным. Контракт хоккеиста с кэпхитом $ 5,16 будет действовать до конца следующего сезона.

Напомним, канадский нападающий пропустил первую часть сезона из-за тяжёлой травмы. В итоге Уилсон принял участие в 33 встречах регулярного чемпионата, в которых забросил 13 шайб, отдал девять результативных передач и суммарно записал на свой счёт 22 (13+9) балла при показателе полезности «-13». Канадский нападающий выступает за «Вашингтон» уже десять лет — с сезона-2012/2013. Уилсон завоевал с командой Кубок Стэнли в 2018 году.