Уэйн Гретцки выложил совместное фото с хип-хоп исполнителем Лил Уэйном

Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки в своих социальных сетях выложил фотографию с известным хип-хоп исполнителем Лил Уэйном. Мужчины встретились на четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли между «Флоридой Пантерз» и «Вегас Голден Найтс» (2:3, 1-3).

«Два Уэйна», — подписал фото Гретцки.

Фото: Социальные сети Уэйна Гретцки

Напомним, легендарный канадский хоккеист является лучшим снайпером и бомбардиром в истории Национальной хоккейной лиги. Гретцки за всю карьеру в НХЛ принял участие в 1487 встречах регулярного чемпионата, в которых забросил 894 шайбы, отдал 1963 результативные передачи и набрал 2857 очков при общем показателе полезности "+520". Канадец четыре раза выигрывал Кубок Стэнли — в 1984 году, 1985-м, 1987-м, 1988-м.