Сможет ли «Флорида» спасти финал с «Вегасом» со счёта 1-3?
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В ночь с 13 на 14 июня состоится пятый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Флоридой Пантерз». Встреча пройдёт на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (США) и начнётся в 3:00 мск. В серии до четырёх побед лидируют «золотые рыцари» — 3-1.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Сможет ли «Флорида» спасти финал с «Вегасом» со счёта 1-3?»
Опрос можно пройти на сайте Quiz.
Напомним, в первом матче серии «Вегас» обыграл «Флориду» со счётом 5:2. Вторая встреча завершилась разгромным поражением «Пантерз» — 2:7. В третьем матче «Голден Найтс», выигрывая со счётом 2:1, в овертайме уступили «Флориде» — 2:3. Четвёртая встреча закончилась победой «Вегаса» с минимальным перевесом — 3:2.
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