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Форвард «Флориды» — об 1-3 в серии: нет причин быть напряжёнными сейчас, «Вегас» у руля

Форвард «Флориды» — об 1-3 в серии: нет причин быть напряжёнными сейчас, «Вегас» у руля
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Нападающий «Флориды Пантерз» Картер Вераге поделился мнением о ситуации команды в финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс». «Пантеры» проигрывают со счётом 1-3 и могут упустить трофей уже в ближайшем матче.

«Мы веселимся. Нет причин быть напряжёнными сейчас. «Вегас» управляет игрой, они у водительского руля. Мы просто играем в каждой встрече, пытаемся выигрывать по одному матчу. Мы уже выигрывали. Нужно играть немного свободнее, не боясь ошибаться», — приводит слова Вераге официальный сайт НХЛ.

Напомним, в ночь с 13 на 14 июня состоится пятый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Флоридой Пантерз». Встреча пройдёт на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (США) и начнётся в 3:00 мск.

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