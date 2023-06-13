Журналист: Ови — один из величайших форвардов, с чего бы он должен играть лучше в защите?

Чешский журналист Драгомир Кваснички поделился мнением о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.

«Если Александр Овечкин продолжит забивать шайбы в том же темпе, что и до сих пор, то до истечения текущего контракта в 2026 году он станет лучшим снайпером в истории НХЛ. Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» уже давно пополнил ряды величайших легенд престижной лиги. Однако он затмевает многих из них.

Конечно, критики всегда любили бить по его игре в обороне и «ловко подталкивать» его к улучшению своей работы в защите. И с какой стати он должен это делать, если он один из величайших атакующих асов НХЛ на протяжении почти 20 лет?

Можно смело сказать, что он чисто атакующий хоккеист, но в его случае это только плюс. Давайте немного подведём итоги и позволим говорить цифрам. Овечкин девять раз становился лучшим снайпером регулярного чемпионата. Никто не делал этого чаще. Легендарный Бобби Халл делал это семь раз. Ови удавалось забивать не менее 50 голов девять раз за сезон, и, если бы не сокращение сезона-2019/2020, он бы добрался до этой отметки и тогда.

Начиная с сезона-2005/2006, когда «русский царь» попал в НХЛ, кому-то из игроков удалось преодолеть барьер в 50 шайб в регулярном чемпионате лишь 31 раз — девять раз именно Овечкин покорил эту отметку. Только четверо других парней делали это более одного раза — Леон Драйзайтль, Стивен Стэмкос, Дэни Хитли и Илья Ковальчук. Только Драйзайтль делал это более двух раз.

И ещё одна вещь, о которой нужно помнить: Овечкину 37 лет. Вне спортивного контекста он всё ещё человек в расцвете сил, но как профессиональный спортсмен он находится на нисходящей кривой. Вероятно, он больше не будет забивать 50 голов каждый сезон, но у него всё ещё может быть три сезона впереди на достойном уровне», — приводит слова Кваснички Isport.cz.