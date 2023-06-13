Лидер «Флориды» Ткачук и ведущий защитник Гудас пропустили тренировку перед пятым матчем

Сразу три основных хоккеиста «Флориды Пантерз» отсутствовали на тренировке в Вегасе в преддверии пятого матча финальной серии плей-офф НХЛ с «Вегас Голден Найтс», сообщается на официальном сайте команды.
Лидер и нападающий Мэттью Ткачук пропустил тренировку «пантер». Как ранее отмечалось, хоккеист может играть в финальной серии Кубка Стэнли с серьёзным повреждением.
Кроме того, тренировку пропустили защитник Брэндон Монтур, а также ведущий игрок обороны Радко Гудас. Последний получил травму во втором матче серии после жёсткого силового приёма Ивана Барбашёва. Гудас, однако, сыграл в третьей и четвёртой встречах.
Напомним, Ткачук сыграл в 20 матчах плей-офф и набрал 24 (11+13) очка. У Гудаса 3 (0+3) балла в 20 встречах, у Монтура — 12 (8+4) очков в 20 матчах.
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