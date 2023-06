Daily Faceoff: после локаута Кросби стал неофициальным королём «новой НХЛ»

Журналист Daily Faceoff Мэтт Ларкин объяснил попадание канадского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в топ-10 самых раскрученных, расхайпленных проспектов в истории НХЛ. Форвард занял первое место.

«Кросби был первым талантом поколения, ставшим вирусным. Он вырос в эпоху интернета и, таким образом, стал первым хоккейным феноменом, которым можно поделиться. «Вы слышали об этом парне? Вы смотрели это видео?» — спрашивали люди. В раннем подростковом возрасте Кросби участвовал в телепередачах на CBC. Его прозвали Следующим (The Next One — отсылка к прозвищу Уэйна Гретцки, The One. — Прим. «Чемпионата»), и он имел статус знаменитости ещё до того, как стал профессионалом.

Преувеличению ажиотажа вокруг Кросби поспособствовал локаут в НХЛ в сезоне-2004/2005. Поскольку матчей не было, болельщики больше внимания уделяли главной лиге среди юниоров, где он доминировал с «Римуски», и молодёжному чемпионату мира 2005 года, где он играл, возможно, за лучшую команду из когда-либо собиравшихся. После локаута, когда «Пингвинз» выиграли драфт-лотерею, а команды впервые столкнулись с потолком зарплат, Кросби стал неофициальным королём того, что люди называют новой НХЛ», — приводит слова Ларкина Daily Faceoff.