Стали известны состав участников и расписание Кубка Республики Башкортостан
Поделиться
Стали известны состав участников и расписание предсезонного турнира «Кубок Республики Башкортостан», сообщается в официальном телеграм-канале «Салавата Юлаева».
В соревновании, помимо уфимцев, примут участие «Автомобилист», московское «Динамо» и магнитогорский «Металлург». Турнир пройдёт в Уфе с 10 по 13 августа.
Расписание Кубка Республики Башкортостан:
10 августа
15:00. «Автомобилист» — «Металлург»
19:00. «Салават Юлаев» — «Динамо» (Москва)
11 августа
15:00. «Динамо» (Москва) — «Автомобилист»
19:00. «Салават Юлаев» — «Металлург»
13 августа
15:00. «Металлург» — «Динамо» (Москва)
19:00. «Салават Юлаев» — «Автомобилист»
Отметим, что время указано уфимское (+2 часа к московскому).
Напомним, ранее «Салават» объявил план предсезонной подготовки.
Комментарии
- 13 июня 2023
-
13:56
-
13:46
-
13:24
-
13:08
-
12:50
-
12:24
-
11:57
-
11:27
-
11:15
-
10:58
-
10:37
-
10:16
-
09:52
-
09:34
-
09:17
-
08:56
-
08:36
-
05:00
-
00:04
-
00:00
- 12 июня 2023
-
23:58
-
23:17
-
23:09
-
22:54
-
22:22
-
21:59
-
21:38
-
21:20
-
20:53
-
20:47
-
20:28
-
19:59
-
19:36
-
18:54
-
18:19
Партнерский контент