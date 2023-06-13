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Стали известны состав участников и расписание Кубка Республики Башкортостан

Стали известны состав участников и расписание Кубка Республики Башкортостан
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Стали известны состав участников и расписание предсезонного турнира «Кубок Республики Башкортостан», сообщается в официальном телеграм-канале «Салавата Юлаева».

В соревновании, помимо уфимцев, примут участие «Автомобилист», московское «Динамо» и магнитогорский «Металлург». Турнир пройдёт в Уфе с 10 по 13 августа.

Расписание Кубка Республики Башкортостан:

10 августа

15:00. «Автомобилист» — «Металлург»
19:00. «Салават Юлаев» — «Динамо» (Москва)

11 августа

15:00. «Динамо» (Москва) — «Автомобилист»
19:00. «Салават Юлаев» — «Металлург»

13 августа

15:00. «Металлург» — «Динамо» (Москва)
19:00. «Салават Юлаев» — «Автомобилист»

Отметим, что время указано уфимское (+2 часа к московскому).

Напомним, ранее «Салават» объявил план предсезонной подготовки.

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