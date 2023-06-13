Журналист: Хилл не получает заголовков, как у Бобровского, но где был бы «Вегас» без него?

Журналистка официального сайта НХЛ Амалия Бенджамин считает, что голкипер «Вегас Голден Найтс» Эдин Хилл заслуживает звания MVP плей-офф.
«Было чертовски много разговоров о вратаре «Флориды Пантерз». И, если команда совершит камбэк и выиграет в финале Кубка Стэнли, я поддержу Сергея Бобровского в голосовании на MVP. Но мы не можем игнорировать Хилла, стабильную, отличную игру, которую он показывал в воротах «Голден Найтс», то, как он эффективно спас их сезон, когда им не к кому было обратиться после травмы Лорана Броссуа.
В 15 встречах плей-офф Хилл показывает коэффициент надёжности 2,11, а процент отражённых бросков — 93,4, что придало команде большую уверенность. Хилл пропустил от «пантер» по два гола в каждом победном матче «Вегаса» и три шайбы в проигранном третьем матче, причём последняя была заброшена в овертайме. Это именно то, что вратарь должен делать, чтобы привести свою команду к финишной линии и выиграть Кубок Стэнли. Его вратарская игра, возможно, не получает заголовков, как у Бобровского, или аплодисментов, как после голов Джонатана Маршессо. Но, право же, где бы они были без него? Вне шансов на Кубок, я бы сказала», — приводит слова Бенджамин официальный сайт НХЛ.
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