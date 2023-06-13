«Хреново было». Форвард «Ак Барса» — о поражении в финале Кубка Гагарина от ЦСКА

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк поделился эмоциями от поражения в финале Кубка Гагарина — 2023. Казанцы уступили ЦСКА в семи встречах. В ходе финальной серии «Ак Барс» отыгрался со счёта 1-3 и даже дважды вёл в решающем седьмом матче. Тем не менее ЦСКА оба раза отыгрывался и в итоге одержал победу. Дыняк за всю финальную серию забил лишь один гол.

«Поражение в седьмом матче финала Кубка Гагарина — первый опыт? Эмоции, конечно, были запредельные, когда в финал вышли. Мы прошли давнего нашего обидчика — «Авангард». Это была классная серия, чувства непередаваемые. Вообще все серии были эмоциональные — и с «Адмиралом», и с «Нефтехимиком». Для меня это первый серьёзный опыт.

Всё-таки проиграл матч, сижу в раздевалке, что на душе? Хреново было. Я не знал, что делать, чемпионат закончился, мы проиграли. Только мысли внутри: здесь надо было сыграть лучше, всякие моменты в голову лезли. Но что сделано, уже не вернёшь. Но ничего, вернёмся в следующем году, будем сильнее.

С другой стороны, в полуфинале уже проигрывал седьмой матч с Квартальновым «Авангарду»? Есть разница. Всё же в той серии я особо не играл, провёл только два матча. И я не знаю, как сравнить. Финал — это финал. Мне кажется, проигрывать в полуфинале или в финале — не одно и то же. Тогда Дмитрий Вячеславович доверился и выпустил на такие ответственные матчи. Чуть-чуть потряхивало. Неважно, играл ты, не играл. Если тебя выпускают, значит, ты обязан быть готовым», — приводит слова Дыняка «Татар-информ».