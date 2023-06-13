В Швеции клуб хочет наложить запрет на игру тем, кто был в КХЛ после начала спецоперации

Шведский клуб «Брюнес» собирается наложить пожизненный запрет на игру за команду хоккеистам, которые выступали в КХЛ после начала спецоперации на Украине.
«Если вы играли в КХЛ после начала спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) по каким-либо причинам, то никогда не сможете играть в «Брюнесе».
Такое предложение было представлено ежегодному собранию и поддержано правлением «Брюнеса», которое хочет принять более долгосрочное политическое решение, чем основные принципы ассоциации», — приводит слова заявления издание Gefle Dagblad.
Отмечается, что решение ещё не принято и только будет обсуждено. Кроме того, отмечается, что запрет распространяется на игроков, выступавших в Континентальной хоккейной лиге только в сезоне-2021/2022, а затем вернувшихся в Швецию.
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