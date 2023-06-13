В Daily Faceoff рассказали, кто в серии «Вегас» — «Флорида» достоин введения в Зал славы

Журналисты Daily Faceoff назвали своих кандидатов на вхождение в Зал хоккейной славы из игроков финальной серии Кубка Стэнли — 2023 между «Вегас Голден Найтс» и «Флоридой Пантерз».
Мэтт Ларкин выбрал двоих: лидера «пантер» Мэттью Ткачука и форварда Александра Баркова. Стивен Эллис назвал тех же хоккеистов, но добавил к ним нападающего «Вегаса» Джека Айкела.
Ник Альберга назвал сразу четверых игроков. Помимо вышеупомянутых Баркова, Ткачука и Айкела, в его список попал защитник «Голден Найтс» Алекс Пьетранджело. Майк Маккенна считает, что лучшие шансы на попадание в Зал славы имеют всё тот же Ткачук и Пьетранджело, а также запасной голкипер «золотых рыцарей» Джонатан Куик.
Наконец, обозреватель Пол Пидутти назвал лишь две фамилии. По его мнению, самыми достойными являются Барков и Куик.
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