В Daily Faceoff рассказали, кто в серии «Вегас» — «Флорида» достоин введения в Зал славы

Журналисты Daily Faceoff назвали своих кандидатов на вхождение в Зал хоккейной славы из игроков финальной серии Кубка Стэнли — 2023 между «Вегас Голден Найтс» и «Флоридой Пантерз».

Мэтт Ларкин выбрал двоих: лидера «пантер» Мэттью Ткачука и форварда Александра Баркова. Стивен Эллис назвал тех же хоккеистов, но добавил к ним нападающего «Вегаса» Джека Айкела.

Ник Альберга назвал сразу четверых игроков. Помимо вышеупомянутых Баркова, Ткачука и Айкела, в его список попал защитник «Голден Найтс» Алекс Пьетранджело. Майк Маккенна считает, что лучшие шансы на попадание в Зал славы имеют всё тот же Ткачук и Пьетранджело, а также запасной голкипер «золотых рыцарей» Джонатан Куик.

Наконец, обозреватель Пол Пидутти назвал лишь две фамилии. По его мнению, самыми достойными являются Барков и Куик.