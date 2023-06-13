Скаут НХЛ — о Фантилли: в любой другой год он бы стал первым номером драфта

Представитель Центрального скаутского бюро НХЛ Дэвид Грегори высказался о канадском нападающем Адаме Фантилли, сравнив его с легендарным хоккеистом «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.
«Адам — хоккеист, который становится лучше и лучше с каждым проведённым сезоном в тех компонентах, где он отстаёт. Это напоминает мне лучших мастеров своего дела, например, Сидни Кросби. Помню, мне говорили, что Кросби не так хорош на вбрасываниях, а в следующем сезоне он уже был лучшим в этом компоненте.
Адам – один из таких конкурентоспособных игроков, у которых есть все инструменты для совершенствования в каждой области, в которой ему нужно стать лучше. Он легко мог бы стать первым общим выбором в любой другой год на другом драфте, в этом нет сомнений», — приводит слова Грегори пресс-служба НХЛ на официальном сайте.
Главным фаворитом предстоящего драфта называют Коннора Бедарда.
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