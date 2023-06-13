«Динамо» объявило о подписании нового контракта с Яковлевым
Поделиться
Нападающий Пётр Яковлев принял квалификационное предложение московского «Динамо», подписав с командой двусторонний контракт сроком на два года. Об этом сообщает пресс-служба команды Континентальной хоккейной лиги на официальном сайте.
В минувшем сезоне 22-летний Яковлев дебютировал за московскую команду в КХЛ, проведя в регулярном чемпионате 5 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Показатель полезности нападающего в этих встречах равен "-2". В плей-офф Кубка Гагарина Яковлев также не отметился результативными действиями. В этих встречах он набрал показатель полезности "+1".
«Динамо» в Кубке Гагарина вылетело от нижегородского «Торпедо» (2-4) в четвертьфинале Западной конференции.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 июня 2023
-
17:25
-
16:50
-
16:13
-
15:56
-
15:26
-
15:14
-
15:09
-
14:55
-
14:29
-
13:56
-
13:46
-
13:24
-
13:08
-
12:50
-
12:24
-
11:57
-
11:27
-
11:15
-
10:58
-
10:37
-
10:16
-
09:52
-
09:34
-
09:17
-
08:56
-
08:36
-
05:00
-
00:04
-
00:00
- 12 июня 2023
-
23:58
-
23:17
-
23:09
-
22:54
-
22:22
-
21:59
Партнерский контент