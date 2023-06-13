«Динамо» объявило о подписании нового контракта с Яковлевым

Нападающий Пётр Яковлев принял квалификационное предложение московского «Динамо», подписав с командой двусторонний контракт сроком на два года. Об этом сообщает пресс-служба команды Континентальной хоккейной лиги на официальном сайте.

В минувшем сезоне 22-летний Яковлев дебютировал за московскую команду в КХЛ, проведя в регулярном чемпионате 5 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Показатель полезности нападающего в этих встречах равен "-2". В плей-офф Кубка Гагарина Яковлев также не отметился результативными действиями. В этих встречах он набрал показатель полезности "+1".

«Динамо» в Кубке Гагарина вылетело от нижегородского «Торпедо» (2-4) в четвертьфинале Западной конференции.