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Дмитрий Яшкин объяснил, почему не стал игроком «Авангарда»

Дмитрий Яшкин объяснил, почему не стал игроком «Авангарда»
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Новичок казанского «Ак Барса» Дмитрий Яшкин признался, что на него не выходил с предложением омский «Авангард». Омск — родной город 30-летнего хоккеиста, в котором живёт его бабушка.

«Никто на меня не выходил с предложением. Сейчас я буду играть в Казани и стану навещать бабушку чаще, чем раз в год. Но вообще-то мне хотелось бы выступать ближе к центру европейской части страны, чем летать и жить так далеко.

Насколько влияют город и клубная инфраструктура при выборе продолжения карьеры? У меня имелось желание остаться в Москве, поскольку мы с супругой здесь проводим лето. Но таких предложений не было. Безусловно, инфраструктура очень сильно влияет. Если говорить про СКА, то там есть Хоккейный Город, где созданы прекрасные условия. Одни из лучших в лиге. Конечно, наличие хороших условий и классной инфраструктуры как для жизни, так и для тренировок серьёзно сказывается на выборе», — приводит слова Яшкина «Спорт-экспресс».

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