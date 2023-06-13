«Вегас» — «Флорида»: текстовая онлайн-трансляция пятого матча Кубка Стэнли начнётся в 3:00
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В ночь с 13 на 14 июня на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе состоится пятый матч финальной серии Кубка Стэнли. Встретятся местный «Вегас Голден Найтс» и «Флорида Пантерз». После четырёх матчей счёт в серии 3:1 в пользу «Голден Найтс», в пятом матче Кубок Стэнли может заполучить нового обладателя. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
НХЛ - плей-офф. Кубок Стэнли. 5-й матч
14 июня 2023, среда. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Вегас» основан в 2017 году, и в своём первом сезоне команда дошла до финала Кубка Стэнли, где проиграла «Вашингтон Кэпиталз». С тех пор команда не играла в решающей серии турнира. «Флорида» основана в 1993 году. Команда вышла в финал Кубка Стэнли в 1996 году, где в четырёх матчах уступила «Колорадо Эвеланш». «Колорадо», к слову, является действующим обладателем турнира.
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