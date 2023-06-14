«Эдмонтон» продлил контракт с Дереком Райаном

«Эдмонтон Ойлерз» подписали с форвардом Дереком Райаном соглашение о продлении контракта на два года на сумму $ 1,8 млн, сообщает Reuters. 36-летний американский нападающий мог стать неограниченно свободным агентом 1 июля.
В сезоне – 2022/2023 Райан набрал 20 (13+7) очков в 80 играх. «Эдмонтон» вышел в плей-офф НХЛ, где уступил во втором раунде «Вегас Голден Найтс» (2-4 в серии). В 11 играх плей-офф за «Ойлерз» нападающий набрал 3 (1+2) очка.
Райан не был задрафтован. В 500 матчах за карьеру в НХЛ составе «Каролины Харрикейнз», «Калгари Флэймз» он набрал 191 (76+115) очко. Райан завоевал бронзу чемпионата мира-2018 за сборную США и принимал участие в ЧМ-2019. Также он выступал в Европе за шведский «Эребру», австрийский «Филлахер СВ» и венгерский «Фехервар АВ19».
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