«Вегас» выигрывает у «Флориды» с разницей в две шайбы после первого периода

После первого периода пятого матча финальной серии Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» дома выигрывает у «Флориды Пантерз» со счётом 2:0. В составе команды из Невады отличились Марк Стоун в меньшинстве на 12-й минуте игры и Николас Хаг с передач Джека Айкела и Джонатана Маршессо на 14-й.
Матч проходит на «Ти-Мобайл Арене» в городе Парадайс. В нём принимает участие трое россиян: нападающий Иван Барбашёв в составе хозяев, а также вратарь Сергей Бобровский и форвард Григорий Денисенко у гостей.
Счёт в серии после четырёх матчей 3-1 в пользу «Вегаса». До этого сезона обе команды по разу доходили до финала Кубка Стэнли в своей истории. «Флориде» это удалось в 1996 году, а «Вегасу» в 2018-м, но в обоих случаях клубы проигрывали решающие серии в борьбе за трофей.
- 14 июня 2023
-
04:34
-
04:12
-
04:07
-
03:26
-
03:10
- 13 июня 2023
-
23:30
-
22:31
-
21:50
-
21:25
-
20:50
-
20:18
-
19:50
-
19:25
-
18:50
-
18:25
-
17:50
-
17:25
-
16:50
-
16:13
-
15:56
-
15:26
-
15:14
-
15:09
-
14:55
-
14:29
-
13:56
-
13:46
-
13:24
-
13:08
-
12:50
-
12:24
-
11:57
-
11:27
-
11:15
-
10:58