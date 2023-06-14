«Вегас» выигрывает у «Флориды» с разницей в две шайбы после первого периода

После первого периода пятого матча финальной серии Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» дома выигрывает у «Флориды Пантерз» со счётом 2:0. В составе команды из Невады отличились Марк Стоун в меньшинстве на 12-й минуте игры и Николас Хаг с передач Джека Айкела и Джонатана Маршессо на 14-й.

Матч проходит на «Ти-Мобайл Арене» в городе Парадайс. В нём принимает участие трое россиян: нападающий Иван Барбашёв в составе хозяев, а также вратарь Сергей Бобровский и форвард Григорий Денисенко у гостей.

Счёт в серии после четырёх матчей 3-1 в пользу «Вегаса». До этого сезона обе команды по разу доходили до финала Кубка Стэнли в своей истории. «Флориде» это удалось в 1996 году, а «Вегасу» в 2018-м, но в обоих случаях клубы проигрывали решающие серии в борьбе за трофей.