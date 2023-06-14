Маршессо вышел на первое место в гонке бомбардиров Кубка Стэнли

Форвард «Вегас Голден Найтс» Джонатан Маршессо отметился голевой передачей в эпизоде со второй заброшенной шайбой в ворота «Флориды Пантерз» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли. Теперь на его счету 25 (13+12) очков в 22 матчах.
Канадский нападающий поднялся на чистое первое место в гонке бомбардиров Кубка Стэнли, превзойдя результаты Мэттью Ткачука из «Флориды» (24 (11+13) очка) и уже давно завершившего выступление в плей-офф Роопе Хинца из «Даллас Старз» (24 (10+14) очка).
В данный момент «Вегас» ведёт в матче со счётом 2:1. По итогам четырёх игр финальной серии клуб из Невады также имеет преимущество 3-1.
До этого сезона обе команды по разу доходили до финала Кубка Стэнли в своей истории. «Флориде» это удалось в 1996 году, а «Вегасу» в 2018-м, но в обоих случаях клубы проигрывали решающие серии в борьбе за трофей.
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