Маршессо – первый игрок в истории «Вегаса» с 10-матчевой результативной серией в плей-офф

Форвард «Вегас Голден Найтс» Джонатан Маршессо отметился голевой передачей в эпизоде со второй заброшенной шайбой в ворота «Флориды Пантерз» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли. Теперь на его счету 25 (13+12) очков в 22 матчах.
Таким образом, Маршессо стал первым в истории «Вегаса» игроком, который набирает результативный балл за команду на протяжении десяти матчей подряд в плей-офф НХЛ. Ранее такого достичь никому не удавалось.
Также канадский нападающий поднялся на чистое первое место в гонке бомбардиров Кубка Стэнли, превзойдя результаты Мэттью Ткачука из «Флориды» (24 (11+13) очка) и уже давно завершившего выступление в плей-офф Роопе Хинца из «Даллас Старз» (24 (10+14) очка).
В данный момент «Вегас» ведёт в матче со счётом 6:1. По итогам четырёх игр финальной серии клуб из Невады также имеет преимущество 3-1.
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